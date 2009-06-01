Математическая физика

Требуется выполнить курсовой по электронике. Срочно!Пример курсовика другого варианта прикреплён ниже. Курсовик несложный и делается быстро если понимать)К сожалению я в электронике мало что понимаю. Если кто готов взяться пишите в аську [четыре47388] либо на ...