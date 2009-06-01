Математическая физика

$20
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Завершен5 заявок211 просмотров

Для одного из разделов курсовой по предмету "Задачи и уравнения математической физики" необходимо решить три задачи (см. Приложение). Срок - 28 мая.

16 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lady_writer
Natasha 
44 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$15
2 дня
Наталья сделала все в срок и на высшем уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lady_writer
Natasha 
44 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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