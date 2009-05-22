Реферат литература

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Тема "Чосер "Кентерберийские рассказы".

Надо раскрыть три вопроса:

1. Исторический характер (проследить типы профессии во времена Чосера.)

2. Связь персонажа-рассказчика с его рассказом

3. Почему этому рассказчику достался именно этот рассказ.

Во всём реферате надо раскрыть образ ВРАЧА

плагиат 85% объем 15 листов срок 25 мая до 14,00 мск

300 руб

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

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