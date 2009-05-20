Курсовая менеджмент

Тема: "Совершенствование управления организацией на основе бизнес-процессов" (на конкретном примере)

3) Объём - не более 40 страниц (не считая приложений)

4) Срок сдачи - 24мая в 15,00мск

5) План во вложении

6) Методичка во вложении

7) Организация, на примере которой будут рассматриваться все аспекты курсовой была неприменно консалтинговой! На примере корпорации "Бизнес-Мастер

цена 1300