Дипломная работа

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Закрыт3 заявки213 просмотров

Дисциплина: Финансовый менеджмент, инвестиционный анализ.

Тема: Методы оценки эффективности портфеля ценых бумаг на примере инвестиционной компании ООО " Орион Инвест".

План: нет

Срок плана: 20.05.2009.Срок первой главы: не указано

Срок полной сдачи работы: до 25.05.2009

4500 рублей.

16 лет назад
Darling
Алия 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров