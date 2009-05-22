Технический диплом

Уважаемые фрилансеры!

Срок сдачи всей работы – 3.06 до 22 ч. 27 мая должна быть хотя бы первая глава, 1 июня – должны быть готовы первые 4 главы. Оплата - яндекс-деньги: 20% после получения 1-ой главы, +40% - после получения готовой работы, окончательный расчет - в течение недели после получения диплома.

Большая просьба - указывайте, какой есть опыт в написании работ по данной тематике, если в аккаунте такой информации нет.

Указывайте свою цену!

С уважением,

Алексей.