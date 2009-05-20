Диплом. Геодезия, маркшейдерские работы

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Требуется автор для написания диплома на тему «Проект горных и маркшейдерских работ применительно к условиям строительства многоэтажного здания в г. Москве».

Спецчасть: "Маркшейдерско-геодезическое обеспечение устройства свайного фундамента".

Объем работы: 40-50 стр. + 1-2 чертежа формата А1

Срок сдачи дипломного проекта: середина июня.

Оплата: 5 000 р.

Контактная информация:

ICQ #569-831-249

e-mail: [email protected]

16 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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