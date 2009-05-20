Дисциплина: Финансовый менеджмент, инвестиционный анализ. Тема: Методы оценки эффективности портфеля ценых бумаг на примере инвестиционной компании ООО " Орион Инвест". План: нет Срок плана: 20.05.2009.Срок первой главы: не указано Срок ...
Диплом. Геодезия, маркшейдерские работы
Требуется автор для написания диплома на тему «Проект горных и маркшейдерских работ применительно к условиям строительства многоэтажного здания в г. Москве».
Спецчасть: "Маркшейдерско-геодезическое обеспечение устройства свайного фундамента".
Объем работы: 40-50 стр. + 1-2 чертежа формата А1
Срок сдачи дипломного проекта: середина июня.
Оплата: 5 000 р.
Контактная информация:
ICQ #569-831-249
e-mail: [email protected]
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