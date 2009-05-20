Диплом. Производство деталей машин, строительство

Тема "Чосер "Кентерберийские рассказы". Надо раскрыть три вопроса: 1. Исторический характер (проследить типы профессии во времена Чосера.) 2. Связь персонажа-рассказчика с его рассказом 3. Почему этому рассказчику достался именно этот ...