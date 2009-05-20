Диплом. Производство деталей машин, строительство

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Требуется автор для написания диплома на тему «Разработка конструкции и расчет транспортной системы для перемещения железобетонных конструкций». Чертежи готовы, нужна только пояснительная записка, расчеты.

Объем работы: 100-110 листов 14-м шрифтом.

Срок сдачи дипломного проекта: 1 июня

Оплата: 4 500 р.

Контактная информация:

ICQ #569-831-249

e-mail: [email protected]

16 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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