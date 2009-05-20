Текст задания выглядит так: "слайд-эффекты(шторки, листание, взрыв, морфинг, просвечивание, лупа, кривые зеркала)" Например: лупа – загружается изображение и по нажатию мышки на каком-либо участке происходит увеличение. Шторки – чтобы загруженное изображение колыхалось. ...
Курсовая по Бухгалтерскому управленческому учету
Вид работы: Курсовая
Тема работы: Учет затрат на исследования и разработки (на примере Петербургский институт ядерной физики, где я работаю. (www.pnpi.spb.ru))
Примерный объем: 25-30 страниц
Учебное заведение: НОИР
Обязательная литература: Должны быть указаны не менее 15 источников, 2007-2009 гг.
Срок: 26-27.05.
Дополнительная информация, комментарий: Таблицы, схемы, расчеты.
Методические указания по написанию и оформлению курсовой работы.
1. Исходным пунктом процесса написания является выбор темы курсовой. Далее ознакомление с литературой, составление плана курсовой, списка литературы.
Формирование плана (содержание работы) представляет собой перечень наиболее важных вопросов, подлежащих освещению в соответствии с выбранной тематикой.
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет логическое построение работы, то есть каждый последующий вопрос (параграф курсовой работы) оглавления должен представлять собой логическое продолжение предыдущего вопроса.
В курсовой работе рекомендуется рассмотреть две, максимум - три главы.
После изучения литературы и составления плана сбор практических материалов и статистических данных.
Помимо сбора информации студенту следует провести соотвтествующую обработку материала при помощи составления таблиц, графиков, диаграмм, фотографий, рисунков, схем и т.д. Кроме того, для характеристики развития тех или иных явлений могут применяться различного рода расчеты.
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.
Общий объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц, набранных на компьютере 14 шрифтов Times New Roman с полуторным интервалом между строк. Приложения в общий объем курсовой работы не входят.
Структурные элементы оформляются в следующей последовательности:
1. Титульный лист
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. приложение (я).
Введение является очень важной частью курсовой работы, т.к. в сжатой форме содержит все важнейшие положения, обоснованию которых посвящена курсовая работа. Это - актуальность темы, цель, содержание задач , значимость и ценность итоговых результатов и т.д.
Во введении следует четко обосновать цели и задачи исследования, которые должны носить не только теоретический, но практический, т.е. прикладной характер.
Перечисление задач определяет план и внутреннюю логику всей работы.
Далее формируются объект и предмет исследования.
Введение должно быть 1-3 страницы
Формирование основной части определяется выбором исследования. Основная часть может быть представлена главами и параграфами. В первой части работы представляются теоретические аспекты исследуемой проблемы, во второй части- аналитическое исследование выбранной темы.
Таблицы, цифровые данные, цитирование текста должны сопровождаться ссылками на использованные источники.
Особое внимание следует уделить доказательной базе, обобщения и выводы должны основываться на анализе данных о функционировании хозяйствующих субъектов за определенный период времени.
В заключении следует четко сформулировать выводы, которые должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы.
Список использованной литературы включает в себя минимум 15 источников с годом выпуска не позднее 2007 года (за исключением энциклопедических и исторических источников), на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и примечаниях.
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