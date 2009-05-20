Курсовая по Бухгалтерскому управленческому учету

Вид работы: Курсовая

Тема работы: Учет затрат на исследования и разработки (на примере Петербургский институт ядерной физики, где я работаю. (www.pnpi.spb.ru))

Примерный объем: 25-30 страниц

Учебное заведение: НОИР

Обязательная литература: Должны быть указаны не менее 15 источников, 2007-2009 гг.

Срок: 26-27.05.

Дополнительная информация, комментарий: Таблицы, схемы, расчеты.

Методические указания по написанию и оформлению курсовой работы.

1. Исходным пунктом процесса написания является выбор темы курсовой. Далее ознакомление с литературой, составление плана курсовой, списка литературы.

Формирование плана (содержание работы) представляет собой перечень наиболее важных вопросов, подлежащих освещению в соответствии с выбранной тематикой.

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет логическое построение работы, то есть каждый последующий вопрос (параграф курсовой работы) оглавления должен представлять собой логическое продолжение предыдущего вопроса.

В курсовой работе рекомендуется рассмотреть две, максимум - три главы.

После изучения литературы и составления плана сбор практических материалов и статистических данных.

Помимо сбора информации студенту следует провести соотвтествующую обработку материала при помощи составления таблиц, графиков, диаграмм, фотографий, рисунков, схем и т.д. Кроме того, для характеристики развития тех или иных явлений могут применяться различного рода расчеты.

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц, набранных на компьютере 14 шрифтов Times New Roman с полуторным интервалом между строк. Приложения в общий объем курсовой работы не входят.

Структурные элементы оформляются в следующей последовательности:

1. Титульный лист

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Основная часть

5. Заключение

6. Список использованной литературы

7. приложение (я).

Введение является очень важной частью курсовой работы, т.к. в сжатой форме содержит все важнейшие положения, обоснованию которых посвящена курсовая работа. Это - актуальность темы, цель, содержание задач , значимость и ценность итоговых результатов и т.д.

Во введении следует четко обосновать цели и задачи исследования, которые должны носить не только теоретический, но практический, т.е. прикладной характер.

Перечисление задач определяет план и внутреннюю логику всей работы.

Далее формируются объект и предмет исследования.

Введение должно быть 1-3 страницы

Формирование основной части определяется выбором исследования. Основная часть может быть представлена главами и параграфами. В первой части работы представляются теоретические аспекты исследуемой проблемы, во второй части- аналитическое исследование выбранной темы.

Таблицы, цифровые данные, цитирование текста должны сопровождаться ссылками на использованные источники.

Особое внимание следует уделить доказательной базе, обобщения и выводы должны основываться на анализе данных о функционировании хозяйствующих субъектов за определенный период времени.

В заключении следует четко сформулировать выводы, которые должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы.

Список использованной литературы включает в себя минимум 15 источников с годом выпуска не позднее 2007 года (за исключением энциклопедических и исторических источников), на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и примечаниях.