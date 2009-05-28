Курсовая экономика организации

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка120 просмотров

Задание в прикрепленном файле вариант 2

срок 24,05 12 мск строго

цена700 объем 20

оставляйте свои координаты

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, как всегда. Спасибо буду обращаться
В очередной раз очень довольна сотрудничеством! Рекомендую всем исполнителям!

Заявки фрилансеров

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа по русскому языку

    1.тема: многозначность как средство лексики в PR коммуникациях. 2.тезис: Тезис. Многозначность как одно из средств лексики используемых специалистом в PR коммуникациях направленна либо на внутреннюю , либо на внешнюю целевую аудиторию. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Диплом. Производство деталей машин, строительство

    Требуется автор для написания диплома на тему «Разработка конструкции и расчет транспортной системы для перемещения железобетонных конструкций». Чертежи готовы, нужна только пояснительная записка, расчеты. Объем работы: 100-110 листов 14-м шрифтом. Срок ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая менеджмент

    Тема: "Совершенствование управления организацией на основе бизнес-процессов" (на конкретном примере) 3) Объём - не более 40 страниц (не считая приложений) 4) Срок сдачи - 24мая в 15,00мск 5) План во вложении ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Диплом. Геодезия, маркшейдерские работы

    Требуется автор для написания диплома на тему «Проект горных и маркшейдерских работ применительно к условиям строительства многоэтажного здания в г. Москве». Спецчасть: "Маркшейдерско-геодезическое обеспечение устройства свайного фундамента". Объем работы: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дипломная работа

    Дисциплина: Финансовый менеджмент, инвестиционный анализ. Тема: Методы оценки эффективности портфеля ценых бумаг на примере инвестиционной компании ООО " Орион Инвест". План: нет Срок плана: 20.05.2009.Срок первой главы: не указано Срок ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая работа по психологии

    Необходимо написать курсовую по психологии на тему "Психологические аспекты расстройств пищевого поведения" Нужно рассмотреть анорексию и булимию. Объем 35 страниц (теория + практика). Все данные по практической части есть, их необходимо обработать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реферат литература

    Тема "Чосер "Кентерберийские рассказы". Надо раскрыть три вопроса: 1. Исторический характер (проследить типы профессии во времена Чосера.) 2. Связь персонажа-рассказчика с его рассказом 3. Почему этому рассказчику достался именно этот ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад