Курсовая на OpenGL, среда – Delphi

Текст задания выглядит так: "слайд-эффекты(шторки, листание, взрыв, морфинг, просвечивание, лупа, кривые зеркала)"

Например: лупа – загружается изображение и по нажатию мышки на каком-либо участке происходит увеличение.

Шторки – чтобы загруженное изображение колыхалось.

Кривые зеркала – изкажить загруженную картинку.

Просвечивание – через одно изображение видно другое

взрыв – когда показывается одно изображение, потом из центра происходит взрыв и показывается другое изображение.

Листание – листание :)

и тд. Нужно описание только к самой программе. Листов 7-10 а все остальное оформление и т.п я сделаю сам.