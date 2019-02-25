Реферат по информатике

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Завершен2 заявки205 просмотров

Тема работы: Определение и содержание термина "Безопасность электронной коммерции".

Примерный объем (страниц): 15-17

Учебный предмет: Электронная коммерция

Комментарий: Охарактеризовать объекты защиты в системе обеспечения безопасности электронной коммерции. Модель потенциального нарушителя.

Требования по структуре и оформлению стандартные: содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы, сноски.

Срок: желательно 23.05, крайний 24.05.

16 лет назад
botanik-plus
Анна 
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Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jahz
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16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад
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1 день
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jahz
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад