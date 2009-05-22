Реферат по обеспечению качеством

Тема работы: Обеспечение качества напитков.

Примерный объем (страниц): 10-15

Учебный предмет: Организация обеспечения качества продукции на предприятиях общественного питания

Обязательная литература:

Дополнительная информация, комментарий: Напитки: понятие. Виды напитков.

Требования к качеству напитков. Методы, применяемые для оценки качества холодных и горячих напитков. Особенности контроля качества напитков по основным потребительским свойствам: органолептическим и физико-химическим.

Введение и заключение не надо, сноски.

Срок: 5-7 дней.

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