Курсовая по информатике!

$25
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Завершен2 заявки159 просмотров

Тема:

Решения задач в паскале с помощью не на правленых графов!

3 задачи.

Курсовая должна состоять не менее 15 страниц!

Содержание:

Введение

Разделы и сама суть курсовой

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оплата по частям.Работа нужна в воскресенье а полной суммы нет.

16 лет назад
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик всем советую не обманывает.

Заявки фрилансеров

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад