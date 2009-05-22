Работа по психологии

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Закрыт1 заявка208 просмотров

Нужна Готовая работа по психологии

Тема:Особенности восприятия времени подростков 14-17 лет

Объем 60 стр. основного текста

введение

основная часть(разделы,главы,параграфы)

заключение

глоссарий(это определения слов и их значение)

список сокращений(если требуется)

Список используемых источников

приложения

Если есть то иллюстрации

Срок 24 мая

Интересует цена

16 лет назад
N_U_K_U_T_A
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров