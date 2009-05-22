Тема:Структура управление в негосударственных организациях- на примере какого-нибудь ООО или ОАО или ЗАО Объем 25 страниц с введением и заключением, срок 28 мая Плана и методички нет ...
Работа по психологии
Нужна Готовая работа по психологии
Тема:Особенности восприятия времени подростков 14-17 лет
Объем 60 стр. основного текста
введение
основная часть(разделы,главы,параграфы)
заключение
глоссарий(это определения слов и их значение)
список сокращений(если требуется)
Список используемых источников
приложения
Если есть то иллюстрации
Срок 24 мая
Интересует цена
Заявки фрилансеров
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