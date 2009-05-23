Диплом по экономике - дописать половину

Необходимо дописать бакалаврский диплом, защищённый на оценку "отлично" в прошлом году, до магистерского диплома. Таким образом половина (40 стр.) уже есть, всё оформлено, с таблицами, графиками и очевидной направленностью темы. Язык работы - русский.

Нужно дописать вторую половину. Есть очень подробная методичка.

Позволенный плагиат - до 95%, нужно скопмилировать эту работу из 2-3 других работ. Работы я даю.

Никаких расчётов и построений моделей делать НЕ надо, тупо текст, но хороший с умом и любовью.

Точная формулировка темы: Оптимизация стабилизационных мероприятий в условиях инфляционных процессов в мировой экономике (на примере развивающихся стран).

Не пугайтесь, я дам откуда компилировать. Единственное требование: компилировать не в тупую.

Прошу оставлять свои контактные данные (тел, e-mail, icq) и цену. Созвонимся, объясню как писать если что непонятно.

СРОК: 10 ДНЕЙ.