Тема: Решения задач в паскале с помощью не на правленых графов! 3 задачи. Курсовая должна состоять не менее 15 страниц! Содержание: Введение Разделы и сама суть курсовой Заключение ...
Курсовая по психологии срочно
Дисциплина: Социальная психология
Тема курсовой работы:
Психология социального управления
Максимальный объем курсовой работы – 40 страниц
Есть методичка.
Срок до 27 мая.
Цена работы 40$
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