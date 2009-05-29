Курсовая по психологии срочно

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Завершен10 заявок277 просмотров

Дисциплина: Социальная психология

Тема курсовой работы:

Психология социального управления

Максимальный объем курсовой работы – 40 страниц

Есть методичка.

Срок до 27 мая.

Цена работы 40$

16 лет назад
fobi
Dimas 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена на отлично. Некоторые моменты курсовой переделывала в удивительно короткий срок. Спасибо!
Очень приятно было работать этим человеком:)))) Оплатил выполненную работу, сразу же! Надеюсь на сотрудничество! С уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад