Реферат по истории

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Завершен15 заявок297 просмотров

Тема: Перестройка Горбачева 1985-1991

План

1. Причины и начало.

2. Экономические реформы 1985-1991

3. Реформа политической системы. Распад СССР.

Стоимость 250 руб.

Срок до 8:00 по Москве 25.05.09

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

elenavaurle
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
С Еленой работаю постоянно. Всегда только положительные впечатления и от работы, и от общения с данным исполнителем! Рекомендую ее как профессионального и исполнительного фрилансера.
Очередное сотрудничество с Натальей оставило массу приятных впечатлений.

Заявки фрилансеров

elenavaurle
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад