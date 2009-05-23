Глава диплома - Инвестиционная првлекательность

Имеется:баланс +

2.1. Общая характеристика предприятия (услуги по оснащению зданий комплексом инженерных систем)

2.2. Технико-экономические показатели деятельности

2.3. Анализ финансовых результатов организации………………………………

2.3. Анализ прибыли от реализации продукции………………………………….

2.4. Анализ рентабельности производства продукции

Нужен анализ с целью определения инвестиционной привлекательности, актива и пассива баланса, его ликвидности, финансовой устойчивости предприятия, анализ денежных потоков, дебиторской и кредиторской задолженности, деловой активности, анализ заёмного капитала

ЛИБО.........

Можно переделать имеющийся у вас расчет, но он должен быть на "свежем" балансе

Рабоа нужна строго - понедельник, 25 мая в 20-00