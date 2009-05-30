Курсовая по ООП на С++

$50
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Завершен5 заявок300 просмотров

Куплю курсовую по ООП. Тема: "Моделирование работы морозильной камеры".

Программа с исходниками на С++. среда - BorlandC3.1, несколько *.cpp и *.h файлов, скомпилированные в проект.

- моделирует работу морозильной камеры:

на экране нарисована морозилка с дисплеем и с кнопками, их можно нажимать мышкой/с клавиатуры.

функции кнопок - вкл/выкл, установка температуры.

на дисплее отображается теущая температура.

+ Пояснительная записка с диаграммами классов.

Курсовая нужна в течение недели. Оплата по webmoney.

16 лет назад
eKuZnetZova
Елена 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shageev
Ренат 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$40
6 дней
Работа выполнена на очень высоком уровне! Все сделано грамотно и в срок. Большое спасибо Ренату! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shageev
Ренат 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад