Курсовая по ООП на С++

Куплю курсовую по ООП. Тема: "Моделирование работы морозильной камеры".

Программа с исходниками на С++. среда - BorlandC3.1, несколько *.cpp и *.h файлов, скомпилированные в проект.

- моделирует работу морозильной камеры:

на экране нарисована морозилка с дисплеем и с кнопками, их можно нажимать мышкой/с клавиатуры.

функции кнопок - вкл/выкл, установка температуры.

на дисплее отображается теущая температура.

+ Пояснительная записка с диаграммами классов.

Курсовая нужна в течение недели. Оплата по webmoney.