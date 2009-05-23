Тема: "Методы формирования оперативного мышления". Объем - 30стр, срок до 10:00 25.05
Курсовая, дисциплина: "Инвестиции"
Тема: " Инвестиционные операции в коммерческих банках" срок до 25-26
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