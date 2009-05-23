Написать теоретич.часть по программированию и бд

Необходимо собрать теоретическую часть ответами на 60 вопросов (см. в приложенном к проекту архиве question.pdf) по темам:

1. Структуры и алгоритмы обработки данных;

2. Объектно-ориентированное программирование;

3. Базы данных.

Ответы должны быть без «воды». И, где это потребуется, поясненные графической информацией и/или кодом на си/sql. Оплата поэтапная. Сроки короткие. В приложении уже есть пример demo.pdf по первому вопросу.

Ваши предложения с указанием цен и сроков оставляйте тут, личные сообщения не будут иметь приоритета. Работу и метод оплаты предварительно согласовываем.