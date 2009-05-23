Имеется:баланс + 2.1. Общая характеристика предприятия (услуги по оснащению зданий комплексом инженерных систем) 2.2. Технико-экономические показатели деятельности 2.3. Анализ финансовых результатов организации……………………………… 2.3. Анализ прибыли от реализации продукции…………………………………. 2.4. ...
Курсовой с применением GPSS и C++ Builder
Необходимо выполнить курсовой по предмету Моделирование систем.
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