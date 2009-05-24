Сделать диплом по бух. учету

Необходимо выполнить дипломную по бух учету и аудиту, тема: "Бухгалтерский учет с покупателями(заказчиками) и анализ состояния дебиторской задолженности"

Срок 5-6 дней.

Основное требование работы должна четко соответствовать требованиям приложенной методичке.

Есть уже работа по указанной теме, из менее можно будет брать различные данные для выполнения новой работы, то есть есть основа для работы, нужно не слизывать уже готовую работу, все улучшить.

Есть работу сделать можете то мне в начале нужен примерный план работы и Ваша цена за ее выполнение.