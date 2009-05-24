Сделать диплом по бух. учету

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Закрыт6 заявок255 просмотров

Необходимо выполнить дипломную по бух учету и аудиту, тема: "Бухгалтерский учет с покупателями(заказчиками) и анализ состояния дебиторской задолженности"

Срок 5-6 дней.

Основное требование работы должна четко соответствовать требованиям приложенной методичке.

Есть уже работа по указанной теме, из менее можно будет брать различные данные для выполнения новой работы, то есть есть основа для работы, нужно не слизывать уже готовую работу, все улучшить.

Есть работу сделать можете то мне в начале нужен примерный план работы и Ваша цена за ее выполнение.

16 лет назад
anafema
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
44 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$130
5 дней

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад