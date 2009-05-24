Раздел диплома

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Закрытнет заявок199 просмотров

Нужно рассмотреть интеллектуальный капитал на примере любого предприятия из агропромышленного комплекса.

Язык - укр.

25-30 листов.

16 лет назад
kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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