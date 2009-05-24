Дипломная работа по рекламе

Тема: Рекламная компания : организация и проведение

ТОЛЬКО РОССИЯ

Объем 60-70

Необходимо написать работу , составить краткий доклад и иллюстративный материал для защиты

СРОК 28 мая

Введение

1 Теоретические основы проведения рекламной кампании фирмы

1 Сущность рекламной кампании

1.2 Виды рекламных кампаний

1.3 Содержание рекламной кампании

2. Анализ рекламной деятельности

2.1. Краткая производственно-экономическая характеристика предприятия

2.2. Анализ рекламной деятельности организации

2.3. Оценка рекламной кампании

3. Разработка рекламной кампании предприятия

3.1. Выбор темы, целей и задач рекламной кампании

3.2. Оценка рекламных средств

3.3. Выбор и оценка рекламоносителей

3.4. Разработка рекламных материалов

3.5. Эффективность разработанного плана рекламной кампании

ДП на примере туристической фирмы «Каравелла», продающая услуги, на рынке города с 2005 года. В ДП рассмотрим краткую экономическую характеристику туристического предприятия, анализ рекламной кампании, план мероприятий рекламной кампании и ее эффективность. г. Москва

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