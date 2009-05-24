Две курсовые на Delphi

Нужно сделать две курсовых на Delphi, желательно за 3-4 дня. Курсовые похожие, правда желательно не избегать copy paste, поскольку сдаются одному преподавателю ) В одной нужно рисовать и деформировать окружность, используя OpenGL, в другой делать расчет физической задачи по заданным формулам на основе табличных данных.

В обоих работах дополнительно требуется сделать вывод результатов из Delphi в Word (продемонстрировать работу с COM объектами).

Записка 20-25 страниц к каждой. Структура и подробные требования имеются.

Указывайте ориентировочную цену (разумеется, детальная договоренность после ознакомления с заданием) и срок за обе работы (желательно делать обе вместе). Если хорошо справитесь будут еще работы.