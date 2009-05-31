Исправить дипломную по логопедии

$15
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Завершен2 заявки162 просмотра

Тема

Различение формы дислалии как фактор специфики логопедической работы с дошкольниками 6 лет

Дипломная работа сделана, проверена преподователем.

Необходимо переделать - исправить замечания.

ICQ 328025343

16 лет назад
dom5ru
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Исправила диплом очень хорошо! Сразу поняла что нужно изменить. Будем сотрудничать!
Сотрудничеством довольна. Оплата поступила вовремя. Никаких проблем с исполнением договора не было. Рекомендую остальным фрилансерам.

Заявки фрилансеров

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад