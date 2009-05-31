Подробности в прилагаемом файле
Исправить дипломную по логопедии
Тема
Различение формы дислалии как фактор специфики логопедической работы с дошкольниками 6 лет
Дипломная работа сделана, проверена преподователем.
Необходимо переделать - исправить замечания.
ICQ 328025343
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна курсовая девушке. Основы технологии, строения, свойства трикотажных переплетений и изделий. Сдавать в четверг. Методичка прилагается. Может кому близка тема) Пишите свои предложения. Без предоплаты. bgmt.org/metoda.rar - полная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно написать пояснительную записку - реферат по философии на тему Геометрия. 1. Объем пояснительной записки: от 6 до 10 страниц текста формата А4 шрифтом № 14, через один интервал, включая титульный лист ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать приложение, осуществляющее работу с корреспонденцией. Основным назначением программы является автоматическое создание надписей на конверты для писем в MS Word по определенному шаблону. Плюс пояснительная записка к этому заданной структуры ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать две курсовых на Delphi, желательно за 3-4 дня. Курсовые похожие, правда желательно не избегать copy paste, поскольку сдаются одному преподавателю ) В одной нужно рисовать и деформировать окружность, используя OpenGL, в другой делать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть диплом по юриспруденции. Конкретнее - о системах оплаты труда, о реформах в этой свефре. В этом ключе. Что нужно - нужно написать Введение, нужно написать Заключение. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно рассмотреть интеллектуальный капитал на примере любого предприятия из агропромышленного комплекса. Язык - укр. 25-30 листов.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо выполнить курсовую работу по электронике. Она должна содержать логическую схему и другие необходимые схемы и таблицы. В приложенном архиве полная структура курсового проекта Объем работы примерно до 20 ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить дипломную по бух учету и аудиту, тема: "Бухгалтерский учет с покупателями(заказчиками) и анализ состояния дебиторской задолженности" Срок 5-6 дней. Основное требование работы должна четко соответствовать требованиям приложенной методичке. Есть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Тема: Рекламная компания : организация и проведение ТОЛЬКО РОССИЯ Объем 60-70 Необходимо написать работу , составить краткий доклад и иллюстративный материал для защиты ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт16 лет назад