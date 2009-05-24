Философия: Геометрия (Пояснит-ая записка-реферат)

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Закрыт5 заявок237 просмотров

Нужно написать пояснительную записку - реферат по философии на тему Геометрия.

1. Объем пояснительной записки: от 6 до 10 страниц текста формата А4 шрифтом № 14, через один интервал, включая титульный лист и оглавление, которые выполняются на отдельных страницах (листах). Остальные параграфы работы следуют друг за другом с двойным пробелом между ними.

2. Пояснительная записка должна содержать:

• титульный лист;

• оглавление;

• введение (0,5-1,0стр.), содержащее – выбор темы исследования (0,25-0,5 стр) и постановку задачи (0,25-0,5 стр.);

• основную часть (4-7стр.), содержащую:

• обзор литературы (то, что сделано другими людьми по теме – 1,5-3 стр.);

• уточнение постановки задачи на основе анализа обзора литературы (0,5-1,0стр.);

• решение уточненной задачи (1-2 стр.);

• заключение (0,5стр.) – выводы по работе;

• список литературы.

Остальные требования к "реферату" в приложенном файле.

16 лет назад
_Master_
Руслан 
34 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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