Очень приятно работать с автором, все четко, ответственно, качественно. Адекватная реакция на доработки (попросил до оформить СИЛ с учетом специфики нашего ВУЗа и внести еще некоторые поправки в оформление работы, Мария все сделала быстро и как требовалось). Буду обращаться еще и всем рекомендую данного автора!!!