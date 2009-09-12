Мария Петренко mpetrenkompetrenko
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Методика преподавания психологии134 просмотра
- Теория социальных конфликтов. Реферат.140 просмотров
- Практическая часть к диплому МВА по социологии154 просмотра
- Этимология названий русской кухни (блюда из крупы)125 просмотров
- Курсовая.Южноосетинский конфликт.Журналистика163 просмотра
- Дипломная работа.150 просмотров
- Курсовая156 просмотров
- Современные направления развития менеджмента157 просмотров
- Методика и техника школьного урока154 просмотра
- Без названия111 просмотров
- Без названия118 просмотров
- Без названия108 просмотров
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
0 баллов
14 лет назад
3 дня назад обещала выслать работу и пропала. Получил только обещания...
$15
10 баллов
14 лет назад
С Марией я продолжаю сотрудничать, как автор она меня вполне устраивает. Все в срок, строго по заданию. Доработки без проблем. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую данного автора!
Ответный отзыв
Во второй работаю с данным заказчиком. Вновь только положительные впечатления. Особый респект по поводу тактичности, неконфликтности и своевременности выплаты гонорара. Ну, и как обычно: чёткое ТЗ, постоянная связь и предоставление всех необходимых материалов для работы. Рекомендую. С уважением, Мария.
$40
10 баллов
14 лет назад
Очень приятно работать с автором, все четко, ответственно, качественно. Адекватная реакция на доработки (попросил до оформить СИЛ с учетом специфики нашего ВУЗа и внести еще некоторые поправки в оформление работы, Мария все сделала быстро и как требовалось). Буду обращаться еще и всем рекомендую данного автора!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое т/з, постоянная связь,разумные сроки, своевременная оплата, корректность в общении - 10 баллов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
14 лет назад
Выполнила, как всегда вовремя и качественно!
Ответный отзыв
Отлично 👌
Рефераты, Курсовые и Дипломы
12 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга