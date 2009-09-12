mpetrenko

Мария Петренко mpetrenko

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
$22
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по психологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
0 баллов
14 лет назад
Курсовая психология
3 дня назад обещала выслать работу и пропала. Получил только обещания...
vanes077
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Диплом по социальной педагогике (Введение)
С Марией я продолжаю сотрудничать, как автор она меня вполне устраивает. Все в срок, строго по заданию. Доработки без проблем. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую данного автора!
Во второй работаю с данным заказчиком. Вновь только положительные впечатления. Особый респект по поводу тактичности, неконфликтности и своевременности выплаты гонорара. Ну, и как обычно: чёткое ТЗ, постоянная связь и предоставление всех необходимых материалов для работы. Рекомендую. С уважением, Мария.
Ответный отзыв
vanes077
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Теоретические главы к Диплому по cоциальной работе
Очень приятно работать с автором, все четко, ответственно, качественно. Адекватная реакция на доработки (попросил до оформить СИЛ с учетом специфики нашего ВУЗа и внести еще некоторые поправки в оформление работы, Мария все сделала быстро и как требовалось). Буду обращаться еще и всем рекомендую данного автора!!!
Отличный заказчик. Чёткое т/з, постоянная связь,разумные сроки, своевременная оплата, корректность в общении - 10 баллов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dom5ru
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Курсовая. Проблемно - тематический курс
Выполнила, как всегда вовремя и качественно!
Отлично 👌
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
12 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга