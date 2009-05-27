Реферат по криминальному праву

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Завершен3 заявки155 просмотров

Необходимо написать реферат по криминальному праву по одной из тем. Язык: украинский.

1. Дії, що дезорганізовують роботу виправно-трудових установ.

2. Зловживання владою або службовим становищем.

3. Вимагання. Основні. кваліфікуючі та особливо-кваліфікуючі ознаки. Відмінність вимагання від грабежу і розбою.

Объем: 20 страниц. Определенных требований к оформлению нет.

Срок сдачи: среда к 17.00 по Киеву.

Все предложения просьба оставлять здесь. В личку не писать.

Заранее благодарна.

16 лет назад
nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$10
3 дня
Маринка - молодчина. Как всегда все на высоте, начиная от оформления и заканчивая основной частью работы. Так держать. И еще раз огромное спасибо за ответственное отношение к работе и исполнительность.
Советую работать, очень хороший заказчик!!!! Надеюсь на долгое и хорошее сотрудничество. С уважением, Марина

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад