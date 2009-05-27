Пишу диплом разработка и внедрение интернет магазина на предприятие. Интернет магазин www.splitka.ru. ТЗ есть, нужна глава модель базы данных с графическим изображением базы для моего магазина. Магазин на основе 1СБитрекс, СУБД MYSQL. Рассмотрю любые предложения. ...
Реферат по криминальному праву
Необходимо написать реферат по криминальному праву по одной из тем. Язык: украинский.
1. Дії, що дезорганізовують роботу виправно-трудових установ.
2. Зловживання владою або службовим становищем.
3. Вимагання. Основні. кваліфікуючі та особливо-кваліфікуючі ознаки. Відмінність вимагання від грабежу і розбою.
Объем: 20 страниц. Определенных требований к оформлению нет.
Срок сдачи: среда к 17.00 по Киеву.
Все предложения просьба оставлять здесь. В личку не писать.
Заранее благодарна.
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