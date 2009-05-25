Реферат-Взаимодействие со СМИ в кризисной ситуации

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Закрыт5 заявок154 просмотра

Плана нет, методички нет

Объем 20 страниц-5 стр. Теории, 15 стр - ситуация на примере конкретной организации.

По содержанию:

введение с предметом, объектом и актуальностью,

теория+ практика,

вывод,

спискок литературы, минимум 5 источников, свежая литература данные

наличие ссылок, оригинальность от 75% и выше

СРОК 27 мая к 15.00 по МСК

ЦЕНА 600 рублей

Оплата только в рублях

16 лет назад
referat-diplom
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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