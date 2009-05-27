Реферат по гражданскому процессу

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Завершен3 заявки128 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо написать реферат по гражданскому процесу. Объем: 20 страниц.

На выбор предоставляются две темы:

Варіант 1.

1. Порядок фіксування судового засідання.

2. Позовна заява подана з пропущеним строком давності в 10 років, чи має право прийняти таку позовну заяву суд?

Варіант 2.

1. Порядок оскарження ухвал суду в апеляційному порядку.

2. Чи можна рішення іноземного суду виконати на території України, якщо таке виконання не передбачено міжнародними договорами та не має домовленості України з тією державою про виконання рішень?

Срок сдачи: среда до 17.00 по Киеву.

Просьба все предложения оставлять здесь. В личку не писать.

Заранее благодарна.

16 лет назад
nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$15
2 дня
Марина зарекомендовала себя как очень старательный и ответственный исполнитель. Всегда на связи, и такая старательная, просто молодчинка. Работа - супер, она еще раз подтвердила свой статус магистра по праву. Марина, спасибо Вам большое, надеюсь, что сотрудничаем не в последний раз. Рекомендую!
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marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад