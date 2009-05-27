Реферат по гражданскому процессу

Марина зарекомендовала себя как очень старательный и ответственный исполнитель. Всегда на связи, и такая старательная, просто молодчинка. Работа - супер, она еще раз подтвердила свой статус магистра по праву. Марина, спасибо Вам большое, надеюсь, что сотрудничаем не в последний раз. Рекомендую!