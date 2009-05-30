Курсовая работа по этике

Работа должна быть выполнена в виде самостоятельно разработанных Вами тезисов по 8 темам.

Тезис должен заканчиваться на список литературы и включать не более 5 источников. Объем работы: 10-12 страниц.

Основные критерии оценки – исчерпывающее раскрытие указанной темы, самостоятельность и аргументированность позиции автора тезисов и продемонстрированное в доказательствах тезисов умение ориентироваться в истории мировой этической мысли.

Тезисы должны быть напечатаны.

8 тем представлены в файле!!!

Оригинальность работы 80%, интервал 1,5, шрифт 14.

Срок выполнения 27.05.2009 до 18.00.

Жду предложений по цене!!!