Курсовая работа по этике

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Завершен5 заявок185 просмотров

Работа должна быть выполнена в виде самостоятельно разработанных Вами тезисов по 8 темам.

Тезис должен заканчиваться на список литературы и включать не более 5 источников. Объем работы: 10-12 страниц.

Основные критерии оценки – исчерпывающее раскрытие указанной темы, самостоятельность и аргументированность позиции автора тезисов и продемонстрированное в доказательствах тезисов умение ориентироваться в истории мировой этической мысли.

Тезисы должны быть напечатаны.

8 тем представлены в файле!!!

Оригинальность работы 80%, интервал 1,5, шрифт 14.

Срок выполнения 27.05.2009 до 18.00.

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$20
2 дня
Инна прекрасный исполнитель. Работа была выполнена на высшем уровне в максимально сжатые сроки. Все требования к работе соблюдены на 100%. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!!!
Замечательный работодатель. Четкое задание, открытость для общения по ходу, своевременная оплата. Все замечательно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы