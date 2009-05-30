Приватный проект для Фанасковой Ольги

$20
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Завершен1 заявка130 просмотров

Написать практическую часть курсовой работы по экономике.

16 лет назад
nastyusha2007
Olga 
43 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$13
4 дня
Все как всегда на высоте. Не в первый раз работаю с Ольгой, но не перестаю удивляться ее трудоспособностью, знаниями. Она - человек слова. Сказано - сделано. И самое главное, как сделано. Всегда только на отлично. Рекомендую!!!
Сотрудничество с Ольгой - одно удовольствие. Задачи определены, сроки установлены, оплата сразу после предоставления работы. Рекомендую всем хорошим фрилансерам как ответственного, серьезного и платежеспособного заказчика. Оля! Спасибо!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад