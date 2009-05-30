Пишу диплом на тему разработка автоматизированной подсистемы оценки электромагнитного состояния.Оценка проводится при помощи проги ПК АЭМО.Мне необходимо расписать как работает эта прогга,какое СУБД,структура реализации БД и на каком языке запросы! Помогите плиз,не знаю ...
Приватный проект для Фанасковой Ольги
Написать практическую часть курсовой работы по экономике.
Выбранный исполнитель
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