Нужно сделать рабочие формы и запросы

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Закрыт17 заявок452 просмотра

Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)»

Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.

16 лет назад
kotik1104
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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