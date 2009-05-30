Курсовая_менеджмент

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Закрыт12 заявок229 просмотров

Курсовая по менеджменту.

Тема: "Менеджмент и предпринимательская среда"

Объем 30-35 страниц

Оформление ГОСТ

Срок до 12:00 по Москве 30.05.09

Стоимость 900 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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