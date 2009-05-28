Курсовая работа по компьютерной подготовке

Данный исполнитель отвратительно отнесся к выполнению работы. Галина сначала написала, что выполнит работу за 50$, потом т.к. сроки как она сказала были сжатые назвала цену 70$. Я дал согласие. В итоге обращаюсь в день когда работа должна быть сдана на проверку, Галина говорит, что работа не выполнена у меня были личные проблемы и говорит, что работа обязательно будет готова на следующий день до 18.00. В итоге списываюсь с ней в 18.00 говорит у меня глючит интернет работу выслала. До сих пор работу получаю, но не могу никак получить. Вот так уважаемые господа людей кидают. Спрашивается зачем человек берется за выполнение работы если ничего в этом не понимает. Это загадка природы!!!