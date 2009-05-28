Работа должна быть выполнена в виде самостоятельно разработанных Вами тезисов по 8 темам. Тезис должен заканчиваться на список литературы и включать не более 5 источников. Объем работы: 10-12 страниц. Основные ...
Курсовая работа по компьютерной подготовке
Необходимо выполнить курсовую работу на тему: “Создание и обработка Баз данных”
План выполнения в прикрепленном файле.
Срок выполнения 28.05.2009 до 19.00
Жду предложений по цене!!!
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