Курсовая работа: задача по управлению запасами

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Необходимо написать курсовую работу, заключающуюся в решении конкретной поставленной задачи, однако, возможно задачу несколько преобразовывать.

Программная реализация не нужна. Необходимо создать и описать математическую модель по управлению запасами.

16 лет назад
illair
Анна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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