Описать третью главу диплома

Сайт www.splitka.ru. К нему разработаны компоненты, модули и т.п. Хочу сдать его как дипломный проект.

Нужно написать отчет по нему. ПРОГРАММИРОВАТЬ НЕ НАДО.

Требования:

1) Около 25 страниц (не считая приложений)

2) Презентация в PowerPoint. Около 5 слайдов.

Разделы:

3.1. Общие требования к архитектуре Интернет магазина

3.2. Инфологическая модель базы данных

3.3. Разработка системы оплаты и доставки заказов Интернет магазина

3.4. Разработка интерфейса Интернет магазина

Модель базы данных пример во вложении