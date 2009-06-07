Курсовая по ЭГиМС (приватный проект для Ksana_ks)

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Завершен1 заявка194 просмотра

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую работу по ЭГиМС. Методичка во вложении.

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.

16 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ksana_ks
Оксана 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
6 дней
Очередное (далеко не первое) сотрудничество с Ксенией – очередная качественная работа и приятное общение. Думаю, сам факт приватного проекта – лучшее подтверждение доверия к автору. Рекомендуем Ксению добросовестным заказчикам.
Очередное сотрудничество с Александром оставило как всегда только положительные эмоции. Предоставление методических руководств, повсеместная помощь в организации работы, постоянный контакт и своевременная оплата сделали работу с Александром приятным сотрудничеством. Рекомендую как ответственного Заказчика.

Заявки фрилансеров

ksana_ks
Оксана 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад