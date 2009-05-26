Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)» Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.
Курсовая работа. Ассемблер.
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