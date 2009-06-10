Диплом по строительству

$500
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Завершен7 заявок210 просмотров

Требуется автор для диплома по строительству

Тема: Строительство жилого многоэтажного дома с подземными сооружениями для города Москва

Домовладение не менее двух этажей

16 лет назад
veseliyliveno4ek
Светлана 
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alebalan
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$400
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рад был поработать со Светланой! Грамотно поставленное задание, четкие цели.Оплата проведена полностью и в срок. Ндеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alebalan
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад