Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)» Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.
Курсовая-исследование социальн.-культурн сферы СПБ
Предмет Методики исследования СКС (социально-культурной сферы)
тема Состояние и пути совершенствования СКС в (выбранное учреждение культуры в Санкт-Петербурге)- Мариинский театр
объём от 35-45 страниц
СРОК 28 мая, 15.00 по МСК
Есть методичка в приложении и формализованная часть курсовой работы (папки образец 1 и 2)
Пожелания-наличие свежего материала, введение и заключение на 3-5 листов, наличие ссылок
Уровень оригинальности-от 75%
ЦЕНА 1500 в рублях на счет вебмани
Заявки фрилансеров
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