Курсовая-исследование социальн.-культурн сферы СПБ

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Предмет Методики исследования СКС (социально-культурной сферы)

тема Состояние и пути совершенствования СКС в (выбранное учреждение культуры в Санкт-Петербурге)- Мариинский театр

объём от 35-45 страниц

СРОК 28 мая, 15.00 по МСК

Есть методичка в приложении и формализованная часть курсовой работы (папки образец 1 и 2)

Пожелания-наличие свежего материала, введение и заключение на 3-5 листов, наличие ссылок

Уровень оригинальности-от 75%

ЦЕНА 1500 в рублях на счет вебмани

16 лет назад
semenova
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16 лет назад

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