Пишу диплом «проектирование информационной системы учета контингента учреждения (на примере детского сада)» Разработана структура и база данных в Access. Не работают некоторые формы, запросы и отчеты.
Курсовая работа по менеджменту
Добрый день ув. фрилансеры. Необходимо написать курсовую работу по менеджменту по теме: "Использование моделей в теории менеджмента".
Объем работы - 30 страниц.
Оформление как полагается, сноски(15 шт), ссылки.
Введение должно содержать актульность темы, предмет иследования, объект иследования. основная часть делится на 2 раздела: 1- теоритическая часть, 2-содержит результаты конкретного иследования.
Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ, грамотная курсовая работа!
Последний срок сдачи - 30 мая!!!
Оплата: 25$ посредством WM.
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