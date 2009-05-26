Курсовая работа по менеджменту

$25
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Закрыт3 заявки188 просмотров

Добрый день ув. фрилансеры. Необходимо написать курсовую работу по менеджменту по теме: "Использование моделей в теории менеджмента".

Объем работы - 30 страниц.

Оформление как полагается, сноски(15 шт), ссылки.

Введение должно содержать актульность темы, предмет иследования, объект иследования. основная часть делится на 2 раздела: 1- теоритическая часть, 2-содержит результаты конкретного иследования.

Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ, грамотная курсовая работа!

Последний срок сдачи - 30 мая!!!

Оплата: 25$ посредством WM.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

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