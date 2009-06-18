Курсовая работа.

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Завершен1 заявка311 просмотров

Вариант - любой из предложенных. Указывайте цену и срок. Спасибо.

16 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
7 дней
Ответственный исполнитель. Работа сделана в полном объёме и в сроки. Буду рад и дальнейшему сотрудничеству.
Задача поставлена четко, оплата своевременно. Остался доволен совместной работой, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад