Курсовые по Конституционному и Админ. Праву

$10
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Завершен6 заявок222 просмотра

Тема курсовой Конституционные обязанности человека и гражданина.

Тема работы: Административно – правовой статус Центрального банка Р.Ф.

16 лет назад
dom5ru
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$16
2 дня
Работы выполнила быстро и качественно!
Отзыв

Заявки фрилансеров

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад