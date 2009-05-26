Сделать плакаты по записки

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Закрыт1 заявка171 просмотр

Сделать плакаты по перечню чертежей в компасе.

Чертежи делать с рисунков записки, скринов программы.

В предложении указывайте минимальный срок за который можете сделать и цену.

16 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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