Работа по творчеству Алданова

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Завершен5 заявок304 просмотра

Нужна срочная работа по творчеству Марка Алданова.

Доработка диплома.Срок - 7 мск 28 мая.

Оплата сразу по выполнению заказа. Объем небольшой.

Подробнее - лично.

16 лет назад
natali7709
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена вовремя. Четкое выполнение ТЗ, адекватное восприятие замечаний, моментальная правка. Спасибо за работу!
Очень приятно было работать и общаться с Наталией. Оплата была перечислена сразу, как и договаривались. Советую всем работать с ней и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад