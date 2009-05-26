Необходимо выполнить одну главу (2 параграфа) практической части курсовой работы Глава 3. Совершенствование руководителя ..... (разработка программы) 3.1. Разработка программы совершенствования руководителя ..... 3.2. Расчет эффективности предложенной программы по совершенствованию ...
Курсовая по медиа-планированию (СМИ)
Предмет: Массовые коммуникации и медиа планирование
Тема: Медиа исследования как научная основа стратегического медиа-планирования.
План:
1. Теоретическое и методологическое развитие медиа исследования;
1.1. Понятие исследования аудитории и СМИ (Желательно рассмотреть ТВ и радио);
1.2. Факторы определяющие состав и границы аудитории;
1.3. Развитие исследований аудитории в России;
2. Исследование аудитории СМК (Интернет как средство СМИ);
2.1. Методы сбора информации;
2.2. Рейтинговое исследование аудитории;
2.3. Измерения и мониторинг аудитории СМИ и СМК;
3. Разработка плана исследования аудитории СМК с помощью метода "Фокус-группы";
3.1 Практические примеры;
Объем 35-40 страниц
Срок 29 мая
Цена 900 рублей
ВВедение с указаним актуальности, предмета, метода и т.д., наличие подстрочных ссылок с указанием источникаи страницы, минимум 15 источников, интернет не использовать
Уровень оригинальности от 80%
Цена 900 рублей
Оплата по вебмани в рублях
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Тема курсовой Конституционные обязанности человека и гражданина. Тема работы: Административно – правовой статус Центрального банка Р.Ф.Завершен16 лет назад
- $50
Финансовый анализ Банка России за 2008 год. Работа требует составление таблиц и расчетов определенных коэффициентов и нормативов, используя методологическое пособие. В сравнение берется два временных периода 2007, 2008 Срок 27.05 ...Завершен16 лет назад
Сделать плакаты по перечню чертежей в компасе. Чертежи делать с рисунков записки, скринов программы. В предложении указывайте минимальный срок за который можете сделать и цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Срочно нужна курсовая на тему “Создание и обработка Баз данных” Выполнить надо к 28.05.2009 до 19.00 Жду предложений по цене!!! План прилагается в файле.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.Завершен16 лет назад
Добрый день! Оплата яндекс-деньги: 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения. Оставшаясяч сумма будет перечислена ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине ОТОМ (основы технологии обработки материалов). Нужно спроектировать технологический процесс механической обработки детали. В рабте должны быть изображены эскизы установок. В операционных картах обязательно наличие схем. В конце ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить курсовой проект по проектированию сварных конструкций, согласно прилагаемой методички, варианты 1 и 20. Касательно чертежей - необходим первый (сборочный чертеж), материалы для второго чертежа будут предоставлены выполнения данной части работ. Срок ...Завершен16 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад