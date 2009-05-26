Курсовая по медиа-планированию (СМИ)

$900
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Предмет: Массовые коммуникации и медиа планирование

Тема: Медиа исследования как научная основа стратегического медиа-планирования.

План:

1. Теоретическое и методологическое развитие медиа исследования;

1.1. Понятие исследования аудитории и СМИ (Желательно рассмотреть ТВ и радио);

1.2. Факторы определяющие состав и границы аудитории;

1.3. Развитие исследований аудитории в России;

2. Исследование аудитории СМК (Интернет как средство СМИ);

2.1. Методы сбора информации;

2.2. Рейтинговое исследование аудитории;

2.3. Измерения и мониторинг аудитории СМИ и СМК;

3. Разработка плана исследования аудитории СМК с помощью метода "Фокус-группы";

3.1 Практические примеры;

Объем 35-40 страниц

Срок 29 мая

Цена 900 рублей

ВВедение с указаним актуальности, предмета, метода и т.д., наличие подстрочных ссылок с указанием источникаи страницы, минимум 15 источников, интернет не использовать

Уровень оригинальности от 80%

Цена 900 рублей

Оплата по вебмани в рублях

16 лет назад
referat-diplom
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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