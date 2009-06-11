Психология, курсовая работа

$19
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Завершен4 заявки186 просмотров

Необходимо написать практическую (экспериментальную) часть по курсовой работе по поводу компьютерной зависимости у школьников.

Объем - 18-20 страниц, оформление - стандарт.

Написание работы с нуля - 600 р.

Срок - 3 дня

Если есть готовые варианты, написанные согласно стандартным требованиям, предлагайте.

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bazerazavr
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Анастасия написала хорошую работу! Рекомендую сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bazerazavr
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад